Tercera temporada de 'Stranger Things' rompe récord de espectadores

A poco más de una semana desde su estreno, la tercera temporada de Stranger Things (2019) se convirtió en el producto con más visualizaciones de Netflix durante su primer fin de semana de disponibilidad en la plataforma de streaming.

Según comentó la compañía, Stranger Things logró conseguir poco más de 40 millones de espectadores en sus primeros cuatro días, una cantidad que la coloca como el estreno más exitoso en el servicio de video a la carta.

Diversos medios estadounidenses como Deadline aseveran que tan solo el primer episodio de Stranger Things 3 obtuvo poco menos de 16 millones de visualizaciones en el mismo periodo. Esto representa un alza evidente con respecto a su segunda temporada estrenada en 2017.

40.7 million household accounts have been watching the show since its July 4 global launch — more than any other film or series in its first four days. And 18.2 million have already finished the entire season. — Netflix US (@netflix) 8 de julio de 2019