Sexta temporada de 'How to Get Away with Murder' será la última

Hace cinco años, la cadena televisiva ABC sorprendió con una licencia original creada por Peter Nowalk que combina lo mejor de un drama con tintes legales, una ficción de misterio y un thriller de acción. Se trata de How to Get Away with Murder (2014-2019).

Esta serie acaparó la atención de la crítica especializada y la audiencia estadounidense desde el primer momento, con un elenco encabezado por una fantástica Viola Davis en el papel de Annalise Keating.

Sin embargo, How to Get Away with Murder está lista para emitir su última temporada, la cual será la sexta que iniciará sus transmiciones el próximo 26 de septiembre. Así lo confirmó la presidenta de ABC Karey Burke por medio de un comunicado.

“Estoy eternamente agradecida con Viola Davis, Pete Nowalk y Shondaland por crear y dar vida a una serie tan inteligente, sofisticada e innovadora que siempre ha sido una parte integral de las noches de jueves en ABC”, expresó Burke por medio de un comunicado.

Por su parte, Peter Nowalk agradeció la confianza mostrada por el estudio al autorizar una temporada más, a pesar de la baja considerable que han tenido en su audiencia con respecto a su primera temporada.

“Saber que me quedan 15 episodios para terminar su historia y la oportunidad de darle a todos los personajes un final es un regalo que rara vez se le da al creador de una serie”, manifestó Nowalk al respecto.

How to Get Away with Murder relata la historia de una prestigiosa abogada, Viola Davis, especializada en defensa criminal que recluta a sus alumnos y quedan envueltos en un caso de asesinato.