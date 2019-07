Daisy Ridley casi abandona 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'

Star Wars es una de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento mundial, por ello, los actores que participan en ella tienen una ventana de posibilidades ilimitadas para adentrarse a todo tipo de proyectos a futuro.

Sin embargo, esto genera una presión que no es equiparable con ninguna otra experiencia actoral. Justo eso le sucedió a la protagonista de la trilogía actual, Daisy Ridley, quien interpreta a la nueva heroína galáctica Rey.

En una reciente entrevista con motivo de su participación en la cinta Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019), Ridley reveló que cuando inició el rodaje de su primera película en la franquicia, El Despertar de la Fuerza (2015), consideró seriamente abandonar su producción.

Así lo reveló la actriz durante su participación en el programa radiofónico Happy Confused Sad en donde aseveró que la presión que representaba sostener el protagónico de la franquicia galáctica era demasiado para su poca experiencia en la industria cinematográfica.

“Era bastante horrible y daba mucho miedo. Me sentía enferma y aún no conocía a nadie en el set. Me lleva mucho tiempo entablar relaciones, así que fue más difícil. Recuerdo pensar: No puedo hacerlo. Pero después me adapté al equipo de producción y J. J. Abrams me ayudó mucho en eso”, mencionó Ridley en entrevista.