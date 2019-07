Un gobierno progresista debe ser austero: Barbosa

Al resaltar que el mantener comunicación con dirigentes progresistas le ha permitido tener contacto con personas de mentes abiertas, que captan las ideas que corren a lo largo de los continentes, el gobernador electo de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, acompañado de líderes políticos de 10 países como Cuauhtémoc Cárdenas de México; Alfredo Hadad, excandidato presidencial de Brasil; Marco Enríquez Ominami, ex candidato presidencial de Chile; Ernesto Samper expresidente de Colombia; así como de Miguel Insulza, exsecretario general de la OEA; inauguró el foro denominado “ProgresivaMente, Un nuevo impulso progresista”.



En su mensaje de inauguración, el gobernador electo Barbosa Huerta destacó que un gobierno progresista tiene que ser austero, que no derroche. “Un gobierno que se limite sólo a gastar lo que es indispensable; gobierno honrado y que combata a la corrupción”, dijo al reiterar que su administración será transparente y que dará cuentas del manejo de los recursos públicos.



Barbosa Huerta, expresó sentirse motivado para emprender un ejercicio de gobierno que deberá ser exitoso. “Para nosotros la sociedad es un conglomerado plural y diverso”, asentó al reconocer que la esencia del gobierno es crear condiciones para provocar la vida digna y generar en la sociedad los elementos para que se acerque a la felicidad, entendida como la plenitud de valores y no la acumulación de bienes materiales.



“Somos un gobierno con perfil de izquierda, progresista, que no por ello significa entrar en contradicción con otros sectores de la sociedad”, agregó Miguel Barbosa al resaltar que Puebla hoy cuenta con una nueva corriente de pensamiento que deberá reflejar mejores condiciones de vida para sus habitantes.



PROGRESISMO, MÁS QUE UNA PROPUESTA IDEOLÓGICA ES UNA TENDENCIA POLÍTICA: BARBOSA HUERTA

Ante la presencia de destacadas personalidades como Marco Enríquez Ominami, excandidato presidencial chileno y presidente de la Fundación Progresa, organizadora de este evento; así como de Alfredo Haddad, excandidato presidencial de Brasil y considerado el más votado en la historia de Latinoamérica, de Gabriela Rivadeneyra, asambleísta de Ecuador y de Cuauhtémoc Cárdenas, por citar algunos, el gobernador electo señaló que el progresismo más que una propuesta ideológica es una tendencia política.



“En su seno se defienden e impulsan ideas, políticas y planteamientos orientados a lograr el bienestar y la felicidad de la población”, dijo Barbosa Huerta al asentar que se promueve la defensa de los derechos y de las libertades, además de que propone una distribución más justa de la riqueza con equilibrio.



Finalmente, Miguel Barbosa Huerta destacó que a fin de que el progresismo no sea “flor de un día” y que, por el contrario, dicha tendencia avance y se consolide en nuestro continente, resulta necesario que haya buenos gobiernos, que sean ejemplo de honradez, austeridad, transparencia y sobre todo cercanía con la gente.



A dicho foro denominado “ProgresivaMente, Un nuevo impulso progresista”, acuden 30 líderes políticos de países como Chile, Argentina, Uruguay, México, Brasil y Colombia. Entre quienes se encuentran Ernesto Samper, Jorge Enrique Taiana, Santiago Levy Algazi, Aloizio Mercadante, Gabriel Insulza Salinas, Clara Eugenia López Obregón, además de Fernando Haddad, excandidato presidencial de Brasil entre otros líderes de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas.



Dicho foro será clausurado el domingo 14 de julio a las 13:30 horas, y se darán a conocer las conclusiones finales a las que se llegaron en estos días de trabajo.