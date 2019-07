Manchester City, atento a lo que pasa con Uriel Antuna

Entre los nombres que brillaron con más fuerza durante la Copa Oro 2019 estuvo el de Uriel Antuna; si bien el jugador se apagó en la gran final contra Estados Unidos, el atacante del LA Galaxy dejó su huella con cuatro goles para comenzar su registro con Selección Nacional.

Después de su buen ritmo con el Tricolor, reveló algunos detalles sobre su paso por el futbol europeo y lo complicado que fue tratar de tomar ritmo, debido a que no se le fueron dando las cosas como esperaba. Sin embargo, aceptó que la experiencia fue buena y que desea regresar en algún momento al Viejo Continente.

“Por ahí pasé desapercibido porque muchos todavía ni me conocían. La operación se dio muy rápido también, pero adquirí mayor experiencia en el futbol europeo, lamentablemente no se me dieron las oportunidades como yo esperaba. Soy un chico que siempre lucha para estar en su mejor nivel. Estando en Holanda no perdí el tiempo, traté de aprender lo más que pude y acá se me están dando más oportunidades”, señaló Antuna en entrevista para Fox Sports.