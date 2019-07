¿Se estrellará el asteroide FT3 contra la Tierra? ¡Esta es la única verdad!

En los días recientes comenzó a circular la noticia de que el asteroide FT3 impactaría la Tierra el próximo 3 de octubre. Muchos se preocuparon y replicaron la noticia en sus redes sociales, convirtiendo esta información en contenido viral que causó intriga y desesperación en algunas personas.

Pero ¿qué tan cierto es que el mundo está cerca de su desaparición? ¿debemos comenzar a resignarnos a la extinción?

El doctor José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que esta noticia es una auténtica fake new. En conversación con el diario El Universal, rechazó no existe peligro alguno y que la histeria social que se desató en el plano digital no tiene razón de ser.

“La distancia del asteroide es muy lejana, se encuentra más allá de la Luna, a unos 384 mil kilómetros (…) se sabe que hasta 2068, este objeto, se acercará un poco más pero tampoco tiene porque alarmar”, comentó para el diario mexicano.



Posibilidad de impacto ¡nula!

Por su parte, el Center for Near Earth Object Studies de la NASA dio a conocer que la probabilidad de que el asteroide FT3 se impacte en la Tierra es completamente nula. Sus conclusiones deben tomarse con seriedad, especialmente, porque se trata del organismo que calcula con gran precisión las órbitas de estos objetos espaciales.

Las mediciones que realiza son muy detalladas; por ejemplo, evalúa los parámetros orbitales, el resumen de acercamiento, un visor de órbita interactivo y otros datos auxiliares, por lo que sus reportes suelen ser muy exactos.

Mientras que varios medios de comunicación difundieron la información que se viralizó en redes sociales, ninguna agencia espacial seria entregó conclusiones que se asemejen al final apocalíptico que muchos dieron por sentado.

Los memes

En redes sociales, los internautas tomaron la alerta de diferente manera; hubo quienes se pusieron dramáticos y otros que prefirieron asumirlo con humor. A continuación, algunas de las mejores reacciones.

