Internautas recuerdan el estreno de 'Inhumans' se programó para hoy

Para este mes Marvel Studios programó el estreno de Spider-Man: Lejos de casa (2019), cinta que ha sido del agrado de la crítica especializada y fanáticos del personaje por igual. Además, de cerrar con la actual Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), es la conclusión del evento fílmico de diez años ahora conocido como la Saga del Infinito.

Sin embargo, hace cuatro años se programó que un filme diferente ocuparía este espacio, se trata del proyecto cancelado de Marvel titulado Inhumans. Según el calendario de estrenos de la productora compartido a mediados de 2015, el filme basado en la raza extraterrestre hubiese llegado este viernes 12 de julio de 2019.

Claramente, Inhumans no consiguió su adaptación cinematográfica y el estudio optó por una cinta diferente, en este caso, la secuela de Spider-Man protagonizada por Tom Holland. Este momento no pasó desapercibido para los internautas quienes llenaron cada espacio de la red con recordatorios del proyecto fallido de Marvel.

Somewhere in the multiverse we could've been watching "Inhumans" in theaters tonight. ??‍?? pic.twitter.com/HDliFuAYzp — Justin Scuiletti (@JSkl) 12 de julio de 2019