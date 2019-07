Vanessa Kirby y Chloë Grace Moretz favoritas para ser 'Catwoman'

Tras el fichaje de Robert Pattinson como el nuevo Batman para la cinta que prepara el cineasta Matt Reeves sobre el personaje, aún no se ha confirmado ni un solo actor involucrado con la producción, ya que hasta el momento solo ha circulado rumores al respecto.

El último de ellos apunta que Warner ya tiene a sus dos actrices favoritas para interpretar a Catwoman, se trata de Vanessa Kirby y Chloë Grace Moretz. Según la web Geeks Worldwide, la primera mencionada encabezaría las prioridades del estudio.

Aunque la fuente también confirma que la casa productora aún no entra en negociaciones con Kirby, por lo que Moretz aún podría hacerse con el papel. Más allá de la actriz que finalmente obtendrá el papel, no queda más duda de que Catwoman tendrá una aparición obligada en The Batman (2020).

Ambas actrices tendrán importantes producciones que estrenarán este año y los próximos. Por un lado, Vanessa Kirby protagonizará Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019). En el caso de Chloë Grace Moretz, la cinta animada The Addams Family (2019) y la próxima adaptación fílmica de Tom and Jerry (2021), son algunos de sus proyectos futuros.

Al mismo tiempo, tanto Kirby como Moretz tienen amplia experiencia protagonizando filmes de acción. La primera de ellas protagonizó Misión imposible: Repercusión (2018) el año pasado y la segunda tiene en su historial importantes cintas del género como The 5th Wave (2016), The Equalizer (2014) y la franquicia Kick-Ass (2010-2013).

De tal manera que ninguna tendría inconvenientes de interpretar a Catwoman, también conocida en territorios hispanohablantes como Gatúbela, un personaje que ya ha sido interpretado por grandes actrices como Lee Meriweather, Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway.