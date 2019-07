VIDEO: Motociclista enfrenta a familia tras abandono de perrito

Hoy en día, el cuidado de las mascotas ha cobrado una importancia sin precedentes, haciendo consciente de que comprar o adoptar un animal es una gran responsabilidad.

Desafortunadamente, para algunas personas todavía esto es un problema, y aceptan a un animal en su familia sin pensar en todo lo que conlleva.

En este sentido, en redes sociales fue difundido un video en el que un motociclista enfrenta a una familia que acababa de abandonar en la carretera a su perrito, en el estado de Huila, en Colombia

En el video se puede ver el momento en que el motociclista persigue a toda velocidad al coche de la familia que dejó a su mascota abandonada, al tiempo que el conductor de la camioneta intenta acelerar para escapar.

Por unos instantes se desata una persecución hasta que la familia se da por vencida y detiene la camioneta.

“Esto no se le hace a una mascota. Si usted no lo quiere, no lo puede abandonar así. Si usted lo quiere dejar, llévelo a un sitio donde sí lo quieran”, le reclamó el motociclista a la conductora.