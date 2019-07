Daisy Ridley sobre Carrie Fisher en 'Star Wars: The Rise of Skywalker'

Una de las mayores incógnitas de Star Wars: El Ascenso de Skywalker (2019) es cómo hará el director J. J. Abrams para introducir a Carrie Fisher en el personaje de Leia, puesto que utilizará unas grabaciones no ocupadas en películas anteriores.

El primer tráiler de la película anticipó que habrá un encuentro entre Leia y el personaje interpretado por Daisy Ridley, Rey. Sin embargo, hay una anécdota divertida detrás de este momento, así lo declaró la actriz en una reciente entrevista al medio especializado Vulture.

Daisy Ridley relató lo que mencionaba Carrie Fisher durante su largo abrazo, inicialmente grabado para Star Wars: El Despertar de la Fuerza (2015). Este diálogo que no tendrá importancia en la cinta menciona algo que no es acorde al momento emotivo de las imágenes.

“Carrie Fisher estaba susurrando algo como: Este es un maldito abrazo demasiado largo. Estaba tratando de hacer mi actuación y le dije: ¡Oh Dios mío, Carrie! Mientras trataba no reírme. No hubo ninguna charla sobre lo que íbamos a hacer, fue muy espontáneo”, mencionó Ridley en entrevista.

La forma risible en el que Ridley recordaba el momento cambió cuando lo vio nuevamente en el tráiler de Star Wars: El Ascenso de Skywalker, cuando la carcajada se transformó en emotividad y sentimientos encontrados.

“Sentí algo no muy lejano a lo mostrado en la escena. Fue muy triste. Me conmovió mucho verlo, porque recuerdo el momento original. Es extraño que alguien que ya no está por aquí sea devuelto a la vida y que resuene tanto en la historia esta vez. Es bastante asombroso”, finalizó la actriz.