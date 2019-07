Trump pierde a su secretario del Trabajo por caso Epstein

Alex Acosta, secretario del Trabajo de Estados Unidos, decidió renunciar al cargo después de que su nombre saliera a relucir en el escándalo de Jeffrey Epstein, el magnate que enfrenta acusaciones por tráfico sexual de menores.

El funcionario fue duramente cuestionado porque se desempeñaba como fiscal federal del Distrito Sur de Florida cuando surgieron las primeras acusaciones contra el empresario, quien fue arrestado el pasado fin de semana.

En una conferencia celebrada en la Casa Blanca, Alex Acosta apareció junto al presidente Donald Trump para informar que fue él quien llamó al mandatario la mañana de este viernes con la finalidad de comunicarle que dejaría el puesto al frente del Departamento del Trabajo.

Durante su oportunidad, Trump elogió el desempeño de Acosta durante su gestión y aclaró que fue una decisión personal del funcionario, ya que no se ejerció ninguna presión sobre él para que presentara su renuncia.

....Alex was a great Secretary of Labor and his service is truly appreciated. He will be replaced on an acting basis by Pat Pizzella, the current Deputy Secretary. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de julio de 2019