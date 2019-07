No hay riesgo de recesión económica: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que no existe riesgo de recesión económica en el país, pese a la información que se han encargado de difundir algunos de sus detractores, así como algunas firmas de la talla de Merrill Lynch.

“Aunque haya menos crecimiento hay mayor distribución de la riqueza, mayor desarrollo, algo que no conciben los tecnócratas”, señaló.

Obrador reviró así al reporte que lanzó la correduría Bank of America Merril Lynch, quien dijo que el país ya estaría inserto en una dinámica de recesión técnica.

“No veo amenaza de recesión ¿por qué no dicen que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en relación al dólar en este tiempo? ¿por qué no dicen que hay menos inflación que antes? Estoy hablando de dos variables importantes. Como dicen los expertos, aceptando sin conceder que exista una disminución de la tasa de crecimiento, no puedo creer que pueda existir esa disminución pero está aumentando el nivel de desarrollo”, abundó.