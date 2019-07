Maduro amagó con vetar HBO Venezuela por programa de Chumel Torres

José Manuel Torres Morales, mejor conocido como Chumel Torres, es uno de los personajes informativos más influyentes de México; su popularidad sube como la espuma en otros países de habla hispana. Se ha consolidado como uno de los nuevos rostros de la comunicación por su estilo desenfadado y lleno de sátira para dar las noticias.

Actualmente, está de fiesta por la grabación del episodio 100 de su programa Chumel con Chumel Torres, el cual se transmite para Latinoamérica en HBO. Su estilo dentro de la cadena se mantiene intacto con la intención de respetar la esencia de su canal de Youtube, logrando gran éxito en territorio nacional y América Latina.

En entrevista con Zona Pop, Chumel reveló que el gobierno de Nicolás Maduro llegó a amenazar con vetar a HBO Venezuela del país si un programa salía al aire, un episodio que los llegó a poner en apuros pero que se resolvió de la mejor forma.

“El Gobierno de Venezuela nos mandó una carta diciendo ‘si este programa sale al aire, está peligrando la transmisión de HBO en Venezuela, lo que hizo mi jefe que es el rock star más grande del mundo me dijo: esta es la oportunidad más grande del mundo, imagínate tú arrestado con esposas en el juzgado de Venezuela, meto una cámara Go Pro y los ratings se disparan, pero tenemos un muy buen equipo de abogados. Ahí fue cuando me dije que estaba con el equipo correcto”, declaró.