Me dolería que vetaran a Héctor Herrera de la Selección Mexicana: Layún

El lateral mexicano, Miguel Layún, se pronunció sobre las polémicas ausencias en el Tricolor, en concreto, la no participación de Javier Chicharito Hernández, Carlos Vela y Héctor Herrera en la reciente Copa Oro.

El futbolista dijo que a nadie se le puede considerar menos mexicano por no defender la playera de la Selección Mexicana, yendo sobre la misma línea de Andrés Guardado; el capitán del equipo que se proclamó campeón del torneo indicó que a nadie se le puede obligar a reportarse con el combinado nacional si no quiere.

“Cada quien toma sus decisiones. Es más un debate para mejorar lo que ha causado fricción en la Selección. Si al rato los que decidieron no ir dicen ‘quiero ir a la Selección’ es decisión del Míster si los convoca o no. No me gustó cómo se manejó alrededor; cada quien debe asumir sus consecuencias sobre sus decisiones, son temas personales”, precisó.