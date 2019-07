Marlon Wayans desmiente la secuela de '¿Y dónde están las rubias?'

Hace unos días, uno de los miembros del reparto de ¿Y dónde están las rubias? (2004) aseguró que una secuela de la exitosa comedia se encontraba en desarrollo. Según el carismático Terry Crews, esta información la consiguió directamente del escritor y protagonista original Shawn Wayans.

Sin embargo, este largometraje está producido, dirigido y escrito por más miembros de la familia Wayans, por lo que no basta con una declaración por parte de uno de los hermanos para asegurar la continuación.

En este sentido, Marlon Wayans parece haber desmentido los rumores de una tentativa segunda parte de ¿Y dónde están las rubias? a través de una respuesta en sus redes sociales a los cientos de fanáticos que lo cuestionaron al respecto.

“Mi cara cuando Terry Crews le dice al mundo que ¿Y dónde están las rubias? 2 está sucediendo, pero aún no tenemos ningún acuerdo. Ahora, todos los fanáticos alrededor del mundo me preguntan por mensaje: ¡¿Esto es cierto?! ¡No! No todavía”, escribió Marlon Wayans a través de Instagram.

Estas declaraciones no deberían desalentar a los seguidores de la franquicia, ya que Marlon Wayans exhibió expresamente que la secuela de White Chicks, título original del filme, aún no está en desarrollo, es decir, no negó totalmente la posibilidad.

Hace unos meses, fue el propio Marlon Wayans quien aseguró en el programa Total Request Live que se había planteado la posibilidad de ¿Y dónde están las rubias? 2 con el resto de sus hermanos. La cuestión es ¿Cuándo podrán en marcha su producción?