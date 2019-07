Probable cancelación de la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

Durante la conferencia de prensa previa a la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo sucedió más de un altercado entre los dos involucrados, sin embargo, uno dejó en el conductor de televisión con una herida notable en la ceja izquierda.

El impacto que generó la rajada en la cara de Alfredo Adame provino de un botellazo originado por Carlos Trejo. Esto ocasionó que el evento mediático se suspendiera y que el conductor de televisión fuera hospitalizado para tratar su afección.

Adame comentó en un programa televisivo de la cadena Imagen que se sometió a una cirugía donde se le implantaron cinco puntos internos que tardan entre 90 y 120 días en absorberse a través de la piel, además de cuatro puntos externos que hacen lo mismo en un periodo de 4 a 5 semanas. Por lo que la pelea referida para el 2 de agosto podría posponerse.

Esto ha generado diversas especulaciones sobre la cancelación de la pelea del siglo, pero el propio Alfredo Adame aseguró que no se cancelará, sino que solo se retrasará hasta que su médico personal le permita tener en encuentro por una mejoría de su salud.

“No lo sé. Voy a tener que checar con el cirujano. Yo sí quiero que se haga y voy a tratar por todos los medios que sí se haga. Hasta el momento me ha dicho que son 120 días para el tratamiento, la pelea es en 21 días, por lo que es bastante probable su aplazo”, aseguró Alfredo Adame en entrevista.

Además, Alfredo Adame levantó una denuncia penal en contra del cazafantasmas por cargos de lesiones calificadas. Por su parte, Carlos Trejo respondió ante la demanda asegurando que tanto él como su grupo de abogados se encuentran preparados para cualquier asunto legal.

“La supuesta demanda me tiene sin cuidado, mi grupo de abogados y su servidor estamos preparados para cualquier tipo de respuesta. Lo que se me hace curioso, es que diga que la pelea se tenga que posponer cinco meses. Es un cobarde y me quiere evitar”, dijo Carlos Trejo a través de un directo en sus redes sociales.