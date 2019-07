'Friends' saldrá del catálogo estadounidense de Netflix en 2020

En días anteriores, Warner confirmó que no está desarrollando ninguna serie de Harry Potter para la plataforma de streaming que está preparando. Tal parece que esta decisión podría tener un trasfondo interesante, ya que este servicio no flaqueará en títulos atractivos a su catálogo.

El pasado diciembre, Netflix pagó 100 millones de dólares para que la exitosa sitcom Friends (1994-2004) permaneciera en su biblioteca, sin embargo, Warner recientemente confirmó que esta serie se trasladará a su plataforma de video bajo demanda que se llamará HBO Max.

De esta manera, WarnerMedia aseguró su alianza con la cadena HBO, pues juntará una gran variedad de títulos en el mismo servicio de video a la carta, entre ellos, Friends, así como el resto de los productos pertenecientes a Warner Bros. Television.

En este sentido, HBO Max tendría uno de los catálogos más variados en el mercado, lo que haría muy atractivo su consumo para los consumidores estadounidenses, ya que incluiría títulos cinematográficos y televisivos de Warner, HBO, DC Comics, TNT, TBS, The CW, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, entre otros.

The One Where We Have To Say Goodbye.



We’re sorry to see Friends go to Warner's streaming service at the beginning of 2020 (in The US). Thanks for the memories, gang ? — Netflix US (@netflix) 9 de julio de 2019