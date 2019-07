Ni políticos, ni empresarios, ni autoridades por encima de la ley: Coparmex

En el encuentro que sostuvieron empresarios de la región de San Martín Texmelucan con el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walther, se coincidió en que ningún sector de la sociedad debe transitar por la vía de la ilegalidad, ya sea corrupción, influyentismo, nepotismo, abuso de autoridad o aquellas acciones que denigran la credibilidad en las instituciones, especialmente las autoridades quienes son funcionarios públicos, por lo que deben dar ejemplo de civismo y compromiso para garantizar el estricto estado de derecho y con ello, apuntalar el desarrollo del país.

Durante una interacción en la cual se escucharon las inquietudes del sector, el líder empresarial recordó que la Coparmex ha mantenido, desde su creación, una firme postura de cero tolerancia ante aquellas prácticas que violan la ley que rige a la nación.

Arropados por el Presidente de la Coparmex en San Martín Texmelucan, Irving Mendoza Gonzáles, se habló sobre el preocupante fenómeno de aquellos gobiernos tanto municipales como estatales que han dado muestra de viejas prácticas, las cuales han lastimado a la sociedad y han provocado un marcado rezago en el desarrollo integral del país y del municipio, haciendo de estas prácticas algo común y cotidiano.

Se refirieron también a la inseguridad que impera en la región de Texmelucan donde los niveles de violencia han incrementado al ritmo de la incidencia delictiva que se padece a lo largo y ancho de territorio mexicano.

Reconocieron que el 2019 ha sido el año más violento en la historia reciente, con diversos delitos de alto impacto como el homicidio y el robo en sus diferentes modalidades.

Señalaron que no puede ser solo culpa del actual gobierno federal, aunque que éste no debe ser argumento para que las autoridades en los municipios no afronten su responsabilidad y trabajen de forma comprometida y con una estrategia calculada para frenar la inseguridad y la desigualdad.

Los hombres de negocios de Texmelucan coincidieron también que lo peor que le puede pasar a la sociedad es perder la confianza en las instituciones, por lo que debe haber un compromiso real y consciente para resarcir el daño en esta nueva etapa para México.