Donald Trump reprueba a China y destaca a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resaltó el trabajo que México está desarrollando en la franja fronteriza para contener el flujo de migrantes.

Con un nuevo mensaje en la red social Twitter, el mandatario estadounidense no ha terminado en elogiar la labor del gobierno federal del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en el tema migratorio.

Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2019