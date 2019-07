João Félix quiere hacer historia con el Atlético de Madrid

El juvenil portugués João Félix se convirtió en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid, que pagó 126 millones de euros al Benfica luego de que tuvo una gran temporada con 15 goles a favor en 26 juegos disputados.

“Este tema de las cantidades son temas del mercado. No sé nada de eso. Me dedico a jugar, a hacer mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda para ayudar al club en el que estoy (...) No le presto mucha atención. O ninguna. Simplemente hago mi trabajo", explicó.