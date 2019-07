Arturo Herrera destaca necesidad de crecimiento de México

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que el país necesita crecer más, un crecimiento incluyente que sea más justo a lo largo de las regiones.

En entrevista para Grupo Imagen, el nuevo responsable de la cartera federal subrayó que es necesario que se cuente con una serie de condiciones para poder cumplir con estas premisas.

“Eso requiere una serie de condiciones muy específicas. Se necesita en primer lugar de un entorno macroeconómico estable, necesita de un manejo responsable de las finanzas públicas; y me ahí me parece que nosotros hemos sido muy consistentes, y el anclaje principal, si me permites recordarlo es para este año en objetivo de un superávit primario de uno por cierto del PIB”.