QUÉPASA: Mr. Grey está en México ¡y las fans no lo pueden creer!

El actor Jamie Dornan sorprendió a sus fans mexicanas tras dejarse ver en las exóticas playas de Cancún. El protagonista de la trilogía 50 sombras de Grey no está de vacaciones, sino que está metido de lleno en el rodaje de su próxima cinta, la cual lleva por nombre Barb and Star Go to Vista Del Mar.

A través de las redes sociales, se filtraron varias imágenes de la grabación de algunas escenas de su nueva película, la cual representará todo un giro a lo que se vio en la popular saga, ya que ahora probará suerte en el género de la comedia.

De acuerdo con el diario local Novedades de Quintana Roo, Jamie Dornan y sus compañeras de elenco, Kirsten Wiig y Annie Mumolo, van a hacer algunas tomas en plaza La Isla, ampliamente conocida en Cancún.

En las imágenes se puede apreciar a la estrella de Hollywood con un look muy ad hoc, ya que porta playera tipo polo, bermudas y sandalias. Por supuesto, quienes se percataron de su presencia no pudieron lanzar algunos gritos y declaraciones de amor.

??El actor Jamie Dornan, conocido por su personaje de Christian Grey, ha sido captado en Cancún, donde se encuentra grabando la película “Barb and Star Go to Vista Del Mar” pic.twitter.com/ra0yZDQaNd — ElQuintanaRooMX (@ElQuintanaRooMx) 11 de julio de 2019

Por lo visto, grabar en playa no es algo que agrade demasiado a Dornan, debido a que siempre lleva consigo a una persona con una sombrilla. Presuntamente, su piel es muy sensible al sol y no desea exponerse demasiado tiempo mientras rueda cada una de sus escenas.

¡Eso sí! El actor no desaprovechó la oportunidad de estar en una de las zonas turísticas más bellas de México para darse un buen chapuzón, a fin de relajarse un poco por todo el ajetreo y los horarios demandantes del rodaje.

Entre los detalles que se conocen de su próxima película es que tratará de dos amigas que se van de vacaciones a Vista del Mar, Florida; una vez en el lugar, se ven envueltas en un complot que también involucrará al galán británico.