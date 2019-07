México está haciendo un excelente trabajo en la frontera: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este jueves la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar el flujo migratorio procedente de los países de Centroamérica, esto dentro del acuerdo que pactaron ambas administraciones para mantener vigente las relaciones de cordialidad en materia comercial.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense reconoció los resultados obtenidos por las autoridades mexicanas en estas semanas, después de que se concretara el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Mexico is doing great at the Border, but China is letting us down in that they have not been buying the agricultural products from our great Farmers that they said they would. Hopefully they will start soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2019