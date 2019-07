'Terminator: Dark Fate' asustará a los misóginos: Tim Miller

Tim Miller, director de Terminator: Dark Fate, está convencido de que el papel de Mackenzie Davies será amado u odiado, debido a que se trata de un personaje muy fuerte que no pasa desapercibido para nadie. Afirmó que es probable que los “machitrolls” se enfurezcan o muestren su desagrado sobre su construcción, habilidades y motivaciones.

Además, Terminator: Dark Fate vuelve a poner a una mujer al frente de todo, después de que las últimas cintas después de El Juicio Final relegaran a Sarah Connor. Finalmente, la nueva aventura cinematográfica a estrenarse este año supondrá la vuelta de Linda Hamilton a la franquicia, pero no será únicamente su papel el que cause ruido entre el público.

El tráiler dejó claro que la verdadera historia gira en torno a Mackenzie Davis, quien interpreta al personaje de Grace. Ella será el símbolo de fortaleza, una mujer con una personalidad tan radical que es imposible de ignorar.

“Si eres una persona completamente razonable, su presencia será emocionante. Si eres misógino de armario, ella te asustará demasiado porque es ruda, fuerte pero muy femenina. No intercambiamos ciertos rasgos de género por otros. Ella es simplemente muy fuerte y eso asusta a algunos tipos. En línea puedes ver las respuestas de los primeros mierdas que hay ahí afuera, los trolls de Internet. No me importa un carajo”, refirió.