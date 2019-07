Jeremy Renner rechazó interpretar a 'Hellboy' de Guillermo del Toro

Después del tortuoso recibimiento de la más reciente adaptación cinematográfica de Hellboy (2019), es poco probable que el personaje creado por Mike Mignola regrese pronto a la pantalla grande a pesar de la aceptable interpretación de David Harbour.

Al mismo tiempo, muchos fanáticos aún recuerdan la actuación de Ron Perlman quien protagonizó el par de cintas dirigidas por el cineasta mexicano Guillermo del Toro como una versión mejor lograda de Hellboy.

Sin embargo, según recientes declaraciones de uno de los protagonistas del Universo Cinematográfico de Marvel, el papel inicialmente estuvo destinado para un actor completamente diferente. Se trata de Jeremy Renner, nominado al Premio Oscar, mejor conocido por interpretar al superhéroe Hawkeye.

Según Renner, estuvo cerca de interpretar a Hellboy para la adaptación fílmica orquestada por Guillermo del Toro incluso antes de que Ron Perlman figurara como uno de los favoritos para el papel, un rol que el intérprete de Clint Barton no estuvo interesado en desempeñar.

“Estaba leyendo el guion de Hellboy (2004) mientras pensaba: No entiendo esto. Simplemente no pude conectarme con el personaje, así que tuve que decir que no. Actualmente, no tengo arrepentimientos por haberlo hecho, simplemente no habría cabido allí”, aseguró Jeremy Renner en entrevista.