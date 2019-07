'El Rey León' de Jon Favreau durará 30 minutos más que la original

Foto: The Cheat Sheet

A poco más de una semana del estreno de la nueva adaptación cinematográfica de El Rey León (2019), más detalles sobre la cinta continúan surgiendo. Tras haberse compartido las primeras impresiones por parte de la crítica especializada, se ha confirmado la duración total del largometraje.

La ficha descriptiva de la nueva El Rey León confirma que el filme dirigido por Jon Favreau tendrá una duración total de 118 minutos, es decir, poco menos de dos horas que aseguran que tendrá 29 minutos adicionales en contraste de la película original.

El Rey León (1994) original constaba de 88 minutos de metraje. Según esto, los primeros comentarios de los críticos aseveran que la versión de Favreau tendrá unas adiciones que si bien, no modifican la esencia de la cinta original, añaden elementos que enriquecen la historia.

Además de la confirmación de canciones inéditas y temas incluidos en la secuela como He Lives in You (1998) en esta nueva adaptación del clásico animado de Disney, se espera que el director haya incrementado las motivaciones de los personajes, tal como lo hizo en su trabajo predecesor, El Libro de la Selva (2016).

Al mismo tiempo, Jon Favreau aseguró durante su visita a la Ciudad de México que existe una secuencia completa que no ha modificado en posproducción, de hecho, lanzó el reto a los espectadores para percatarse de esta secuencia, ya que podría pasar como un documental sobre la naturaleza.

El Rey León se estrenará el próximo 19 de julio en cines de todo el mundo. Con Favreau en la dirección y un libreto escrito por Jeff Nathanson, su reparto se compone de estrellas como Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, John Kani, Beyoncé Knowles-Carter, James Earl Jones, entre otros.