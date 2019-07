Rosa María Bianchi se define como actriz, no como estrella

Nacida en Buenos Aires, Argentina, Rosa María Bianchi lleva casi cuarenta años radicando en México. Inició en la industria televisiva, ha pasado por la cinematográfica y actualmente se dedica mayoritariamente al teatro.

Con una basta experiencia en el medio, Bianchi asegura haber reconocido a dos tipos de personas que trabajan en el medio de la actuación. Por un lado, están los apasionados por el arte dramático, que constantemente buscan perfeccionar sus papeles e innovar en las técnicas interpretativas.

Por otra parte, están los que solo buscan la fama y los reflectores, quienes solo se preocupan por su imagen y solo trabajan para perfeccionar su físico. Al primer grupo, Rosa María Bianchi los llama actores, mismo del cual ella pertenece. Al segundo los llama estrellas, de los cuales está lleno la industria nacional e internacional.

“Las estrellas trabajan con su físico y explotan su personalidad, mientras que las actrices trabajamos con los personajes. Siempre estuve consciente de que mi tipo físico, mi energía y manera de ser no eran los de la protagonista de una novela. Los productores siempre me vieron como la antagonista y no me importó, porque yo solo quería ser actriz”, dijo Bianchi en entrevista.