La fuerza de México para la inversión tecnológica

Ante la inminente guerra comercial entre China y Estados Unidos, se han generado nuevas oportunidades para México, porque la atracción de empresas de ensamblaje o producción de tecnología será una lucha constante entre países latinoamericanos.

Por ejemplo, México tiene un enorme avance en la utilización de tecnología para la producción del campo, se ha logrado que exista siembra donde era casi imposible, la tecnología ha sido de gran ayuda para reducir mediante los sistemas de riego localizado, esto le dado grandes oportunidades a los productores y se han generado nuevos polos de desarrollo económico en las diferentes regiones del país.

Otro ejemplo es la producción de dispositivos móviles, de hecho uno de los más importantes y con una seguridad muy avanzada, la BlackBerry, tanto su arquitectura como sus plataformas tecnológicas son tan seguros que es el único teléfono permitido para el uso del Presidente de los Estados Unidos de Norte América, a ese nivel llega este dispositivo, y que creen se construye en el estado de Jalisco.

Es una realidad que la innovación y las nuevas tecnologías nos están brindando oportunidades de crecimiento en cualquier sector, y el de salud no puede quedarse excluido del tema, como lo había comentado en otra columna, los adultos mayores hoy tienen formas nuevas de monitoreo físico mediante dispositivos móviles, donde tú como familiar de alguno de ellos tendrás información en línea sobre su estado de salud, emocional (a partir de los latidos del corazón), sabrás el número de pasos que ha caminado durante el día y mucho más.

Pues bueno déjenme decirles que la producción de dispositivos de médicos en países como México alcanza un valor de 15 mil 220 millones de dólares, ubicándolo como el mayor mercado de América Latina y para 2020 se espera que la industria detrás de la innovación y desarrollo de nuevos dispositivos médicos en ese mercado, crezca 5.2%

Ahora bien, ante estos escenarios y sin caer en el entusiasmo, México tiene enormes posibilidades para el futuro, por eso no podemos tener un pensamiento derrotista, debemos tener fe en las ideas de otros, en el trabajo en equipo y buscar salidas con metas a corto, mediano y largo plazo, en las que al mismo tiempo busquemos mejorar la vida de quienes nos rodean, y no me refiero a familiares y amigos, me refiero a la fuerza que tenemos como pueblo mexicano.

Puebla se encuentra territorialmente en un lugar estratégico, somos desde su fundación un estado que es el paso obligado para la comercialización del país, claro existen otros estados que también tienen lugares estratégicos, pero hablando de manera terrestre tenemos las líneas de comunicación suficientes para ser un polo de desarrollo ya no de paso, si no de generación y producción.

Tenemos una población creciente que debe ser encaminada a las nuevas realidades que tenemos en el país, sobre todo porque las universidades y las capacitaciones privadas se deben generar con nuevos rumbos, la preparación de toda la fuerza productiva del Estado, debe ir teniendo cambios paulatinos para que seamos un estado competitivo en la atracción de nuevas formas de producción tecnológica y como ciudadanos también hagamos nuestra parte para facilitar a empresarios y gobiernos la entrada de las grandes inversiones.

Como último ejemplo debemos decir que ante la guerra comercial de Estados Unidos vs China y la latente amenaza de los aranceles del 30% en este enfrentamiento entre los países, Apple tiene todas las intenciones de producir en México los teléfonos que van directamente para Norteamérica, lo cual nos da una ventana enorme para sobresalir en producción y de aprender lo más posible de este gigante.

Ojalá que tengamos en Puebla las condiciones para dar esta lucha y atraer la mayor inversión privada nacional y extranjera para la innovación y la tecnología.

Por: Eduardo Rivera Santamaría

