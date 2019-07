Samuel L. Jackson podría incorporarse a la novena entrega de 'Saw'

Después de la sorpresa que representó la vinculación de Chris Rock con una nueva entrega de la franquicia de horror Saw (2004-2017), poco se ha conocido con certeza sobre la novena entrega de la serie fílmica.

Sin embargo, esta semana comenzó la filmación de Saw 9 (2020) en Toronto, Canadá bajo el nombre clave de producción The Organ Donor. Al mismo tiempo, se confirmó que este proyecto será una secuela más ubicada en el mismo universo de las cintas antecesoras y no un reinicio total como se había especulado en el pasado.

Pero la mayor sorpresa fue ver el nombre de Samuel L. Jackson como uno de los protagonistas del largometraje. De esta manera, el veterano actor compartiría créditos con Chris Rock y los también recién confirmados Max Minghella, Marisol Nichols y Chris Ramsay.

Aunque el rodaje de Saw 9 ya comenzó, aún no se conoce nada acerca de su trama más allá de sus protagonistas y los supuestos papeles que interpretarían. Según el medio estadounidense Variety, Chris Rock interpretaría al detective que investiga los crímenes del asesino en serie Jigsaw. Por su parte, Samuel L. Jackson personificaría al padre de este policía.

Además, Max Minghella, conocido por su participación en The Handmaid's Tale (2017-2019), encarnaría al compañero detective del personaje de Chris Rock. Marisol Nichols sería la encargada de personificar a la capitana de policía responsable de ambos agentes.

Darren Lynn Bousman será el director que se ponga detrás de las cámaras de Saw 9, quien es un viejo conocido de la franquicia tras haber dirigido la segunda tercera y cuarta parte. Chris Rock además de protagonizar, ha diseñado el argumento principal que ha sido recopilado en el libreto escrito por Josh Stolberg y Peter Goldfinger.

Saw 9 o The Organ Donor tiene una ventana de lanzamiento programada para el 23 de octubre de 2020.