Alerta por posible huracán en el Golfo de México

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles sobre la posible formación de un huracán en las aguas del Golfo de México. De acuerdo con el organismo, las siguientes horas serán cruciales para conocer el pronóstico del clima para los próximos días.

En su reporte, señaló que un sistema de bajas presiones atmosféricas podría convertirse en una tormenta tropical, para después seguirse fortaleciendo y alcanzar la categoría de huracán.

Por el momento, el fenómeno meteorológico ha sido bautizado como Barry, el cual podría comenzar a causar estragos durante el fin de semana en el estado de Luisiana.

11 AM EDT July 10: Here are the Key Messages for Potential Tropical Cyclone #Two. A tropical storm and storm surge watch has been issued for a portion of the Louisiana coast. For more see https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/RgljWGk3Zy — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 10 de julio de 2019