No más quejas por opacidad en contratos de obra pública, garantiza Barbosa

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta garantizó que no habrá más quejas por opacidad en lo que se refiere a la asignación de contratos de obra pública.

Lo anterior lo puso de manifiesto durante reunión de trabajo con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Puebla, en donde el gobernador electo reiteró ser un convencido de que los empresarios poblanos deben beneficiarse del presupuesto público, pero siempre y cuando cuenten con las mejores propuestas en calidad y presupuesto.

"Lo que pretendemos como gobierno es estar a la altura de los intereses de los diversos segmentos de Puebla, y una prioridad es que no haya más quejas de constructores por opacidad o favoritismos en la administración pública", dijo Barbosa Huerta.

Ante los agremiados de la CMIC, el gobernador electo ofreció trato justo a los empresarios locales en las licitaciones públicas. "Vamos a hacer que cada concurso que se resuelva sea en favor de la mejor propuesta y proyecto".

Barbosa Huerta reiteró su ofrecimiento de campaña en el sentido de que los empresarios poblanos deben ser favorecidos con el presupuesto del estado. "Lo sostengo, pero siempre y cuando presenten la mejor propuesta, tanto en calidad como en presupuesto".

En esta reunión, el gobernador electo propuso instalar una mesa permanente de diálogo a fin de que en ella se aborden los temas prioritarios para este segmento, en la cual participen al menos un representante de cada una de las organizaciones afiliadas a la Cámara de la Industria de la Construcción, así como un representante de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Estatal, un representante de Finanzas y uno de Administración. "De esta manera habría una visión muy clara del manejo de los recursos, licitaciones y en general de todo el control presupuestal", añadió.

Para concluir, Miguel Barbosa Huerta dejó en claro su planteamiento de ser un gobernador equilibrado, de diálogo permanente y abierto a todos los sectores. "Aspiro a ser el hombre más equilibrado del estado, un gobernante al alcance de todos y todas pues no me refugiaré ni tampoco me alojaré en las élites de la sociedad".

Durante este encuentro de trabajo, el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción capítulo Puebla, Antonio Hernández González, planteó al gobernador electo la creación del Consejo de Infraestructura, cuya función sería la de proponer la planeación de obra estatal.