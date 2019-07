El peso está 'fortachón', hay finanzas sanas: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desestimó el desplome que registró el peso mexicano minutos después de haberse dado a conocer la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En conferencia matutina, el tabasqueño aseguró que la caída de la divisa nacional con relación al dólar no es una señal de debilidad, sino que fue reacción a un suceso que generó cierto movimiento en el valor cambiario; sin embargo, recalcó que el país tiene finanzas sanas.

López Obrador informó que los indicadores se encuentran mejorando, resultado de la estrategia de austeridad y ejercicio responsable del gasto.

“No hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación”, puntualizó.