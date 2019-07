Renuncia de Carlos Urzúa no es para 'rasgarse las vestiduras': AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó este miércoles la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con mayor profundidad, después dar a conocer algunos de los motivos por los que se dio el distanciamiento con el funcionario dentro del Gobierno Federal.

El mandatario señaló que hubo diferencias marcadas con el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, especialmente, por el tema del Plan de Desarrollo.

“Tuve diferencias con él y lo respeto mucho, estamos en un proceso de transformación y no se oculta. No salió del gobierno por motivos de salud, es un hombre con criterios. Tuvimos entre otras discrepancias lo del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, declaró ante los medios de comunicación.

Obrador señaló que este tipo de situaciones se tienen que presentar dentro de un proyecto de transformación como el que inició el pasado 1 de julio con su victoria en las urnas, debido a que se están haciendo cambios profundos y desplegando estrategias que no siempre son bien aceptadas por todos.

“Puede haber otras [razones] pero nada extraño. No es para rasgarse las vestiduras, esto es así y los cambios van. No hay quietud o inmovilismo de que no pasa nada porque aquí estamos empezando una etapa nueva después de la política económica neoliberal”, agregó.