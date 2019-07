Nominada al Oscar Felicity Jones tendrá película en Netflix

Felicity Jones, actriz británica nominada al Oscar por el filme La teoría del todo en 2014, decidió que es tiempo de probar suerte en el mundo del streaming. Se confirmó que será coprotagonista de una película a cargo de Netflix, un proyecto que todavía no tiene título, pero que espera atraer a varios cinéfilos con la conformación de un elenco de primer nivel.

El sitio Deadline señaló que Jones estará en la cinta que tendrá como director y actor a George Clooney, otro de los pesos pesados dentro de la industria de Hollywood. La película será una adaptación de la novela Good Morning, Midnight, la cual fue escrita por la literata Lily Brooks-Dalton.

Clooney y Grant Heslov estarán a cargo de la producción, mientras que el guion corre a cargo de Mark L. Smith, quien es recordado por muchos por haber escrito la película El renacido al lado de Alejandro González Iñárritu.

“Grant y yo no podríamos estar más emocionados de estar involucrados en este proyecto (…) Mark es un escritor que hemos admirado durante mucho tiempo y su guion es cautivador. Estamos también entusiasmados de trabajar con nuestros amigos de Netflix”, comentó Clooney.

La producción del actor que interpretó a Batman suma a una figura importante con Felicity Jones, quien ha estado en filmes como Rogue One: A Star Wars Story y A Monster Calls. Asimismo, interpretó el papel de Ruth Bader Ginsburg en la cinta One the Basis of Sex.

Su papel más destacado fue el de Jane Wilde Hawking en la película de 2014, La teoría del todo, que le valió nominación a los Premios Oscar, los Premios Globos de Oro, los Premios de Cine de la Academia Británica (Bafta) y los Premios del Sindicato de Actores.