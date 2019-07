Secretaría de Cultura se enfrenta a Louis Vuitton por una silla

Alejandra Fraustro, titular de la Secretaría de Cultura, escribió una carta al director de Comunicación y Relación con Clientes de Louis Vuitton México, Centroamérica y el Caribe, en la cual le solicitó que aclare el origen de la silla modelo R98619. Esta solicitud responde a que utiliza algunos diseños originarios de la comunidad de Tenango de Doria, Hidalgo.

La carta enviada por la dependencia federal se refiere a la silla que pertenece a la colección Dolls by Raw Edges, insertándose en la controversia entre el Gobierno de México y la marca sobre el uso de diseños propios de diferentes comunidades de país.

Esta no es la primera carta que la titular de Cultura envía a una empresa relacionada con el mundo de la moda, ya que el pasado 10 de junio también exigió a Carolina Herrera que explicara todo sobre los diseños ocupados para una colección que utiliza elementos culturales de Hidalgo, Oaxaca y Coahuila.

El nombre de aquella colección era Resort 2020, la cual incluía diseños originarios de comunidades como Tenango de Doria, Hidalgo, así como del Istmo de Tehuantepec, Saltillo y otros pueblos dentro del territorio nacional. Exigió saber si habrá alguna retribución a los artesanos y las localidades de las cuales tomaron los diseños.

Por su parte, Carolina Herrera informó que la colección se trata de un homenaje para la riqueza y colorido de México, pero negó que exista plagio o apropiación cultural de los diseños que han acompañado por siglos a los pueblos originarios del territorio nacional.

Continuing to explore. New #LouisVuitton #ObjetsNomades are on exclusive preview during #Fuorisalone2019: the Dolls Chairs by Raw Edges and the Anemona Table by Atelier Biagetti. Visit the Palazzo Serbelloni in Milan now until April 14th to experience the full Collection. pic.twitter.com/YNsZcokr8Z — Louis Vuitton UK (@LouisVuitton_UK) 10 de abril de 2019