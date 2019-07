Renuncia embajador británico Kim Darroch por pleito con Trump

Kim Darroch, embajador británico en Estados Unidos, anunció este miércoles su renuncia al cargo después de haber protagonizado un pleito con el mandatario de dicho país, Donald Trump. En un comunicado, señaló que el conflicto con el máximo líder del país norteamericano imposibilita que pueda seguir ejerciendo su cargo de forma correcta.

En la víspera, Donald Trump prosiguió con los ataques contra la figura de Darroch, a quien calificó como una persona muy estúpida e imbécil; además, agredió verbalmente a la primera ministra saliente, Theresa May, tras la filtración de unas comunicaciones donde el diplomático calificaba la administración del magnate como “inepta” e “incompetente”.

El pasado domingo, Donald Trump afirmó que el embajador británico no ha servido de buena forma a su país, en un conflicto que ejerció presión sobre su figura y el gobierno británico para que se concretara su salida inmediata.

La filtración de los cables ocasionó gran vergüenza en Reino Unido, tal como lo dijo el portavoz de Theresa May a los medios de comunicación.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2019