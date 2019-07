Warner desmiente la supuesta serie precuela de 'Harry Potter'

Hace unos días, el internet se volcó tras los rumores de que Warner Bros. tenía entre sus planes una serie basada en el mundo mágico de Harry Potter que supuestamente se estrenaría a través del servicio de streaming que prepara la compañía.

Según las especulaciones, la ficción televisiva estaría ambientada años antes de los acontecimientos sucedidos en franquicia literaria de Harry Potter (1997-2007), además sus protagonistas sería personajes completamente nuevos y sus locaciones incluirían la escuela de magia Hogwarts y otros sitios de Europa.

Sin embargo, fue la propia Warner la que desmintió estos rumores asegurando que, por el momento, ninguna ficción televisiva de Harry Potter está siendo desarrollada. Así lo confirmó la compañía al sitio web The Leaky Cauldron, un portal especializado en noticias sobre la franquicia.

“No hay planes para desarrollar las historias de Harry Potter en una serie de televisión, cualquier información de lo contrario son absolutas conjeturas”, aseguró el estudio en un comunicado depositado en The Leaky Cauldron.

De esta manera, Warner deslegitimó las aseveraciones del medio especializado We Got This Covered que en los últimos años se ha convertido en una fuente importante de noticias relacionadas con las producciones cinematográficas hollywoodenses.

La cuestión es que si la serie de Harry Potter no está en desarrollo ¿Qué sucede con el resto de los proyectos rumorados? Como la cinta animada de Gremlins, la serie televisiva de Dune con Denis Villenueve y las nuevas versiones de Family Matters, Step by Step, Perfect Strangers, entre otras.

Por el momento, el único proyecto confirmado del Wizarding World es la tercera entrega de Animales Fantásticos, que se retrasó para noviembre de 2021.