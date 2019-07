Arturo Herrera destaca finanzas públicas del país

El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, aseguró que los objetivos primarios de la administración en materia hacendaria siguen en curso, aun con el cambio en la cartera federal ante la salida de Carlos Urzúa Macías.

En su primera conferencia de prensa como secretario federal, Herrera afirmó que México cuenta con finanzas públicas y privadas sanas, “el sistema financiero en general y el sistema bancario en particular tienen altos niveles de capitalización".

“Las finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad y con un equipo de profesionales comprometidos, sino que además cuentan con una coraza muy importante que permite manejar en circunstancias difíciles”.

De igual forma, Arturo Herrera agradeció la confianza del presidente por su nombramiento y confió en que con equipo que trabaja en la Secretaría no le fallará ni a él ni al país.

Agradezco al presidente @lopezobrador_ su pronta confianza para dirigir los trabajos de @Hacienda_Mexico.



La 4ta Transformación continúa. — Arturo Herrera (@ArturoH_SHCP) 9 de julio de 2019

Ante los cuestionamientos de la prensa, Arturo Herrera fue abordado sobre el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex) que se han anunciado en mensajes previos de parte del presidente López Obrador.

En cuanto a la continuidad de funcionarios en la dependencia, dijo que no hará cambios de manera inmediata, "no hay ajustes en puerta", y que aún no hay un sustituto en la Subsecretaría de Hacienda.