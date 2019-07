¿'Once Upon a Time in Hollywood' la última cinta de Quentin Tarantino?

Foto: The National

El condecorado director Quentin Tarantino es uno de los pocos realizadores que puede jactarse de tener una filmografía impecable. Su trabajo más reciente Once Upon a Time in Hollywood (2019) debutó en el pasado Festival de Cannes con críticas sobresalientes.

Anteriormente, Tarantino había afirmado que se retiraría tras realizar diez largometrajes, siendo Once Upon a Time in Hollywood el noveno de ellos. Sin embargo, todo parece indicar que su ausencia voluntaria de los sets cinematográficos podría llegar antes.

Así lo manifestó el cineasta durante una entrevista con motivo de la promoción de su más reciente trabajo. De esta manera el retiro de Tarantino llegaría antes de lo esperado y se desmentirían todos sus proyectos rumorados como la supuesta película de Star Trek que planeaba.

“Creo que, cuando hablamos de películas, he llegado al final del camino. Me veo escribiendo libros y comenzando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Simplemente creo que he dado todo lo que tenía que dar al cine”, declaró Quentin Tarantino en entrevista.

Hace un par de años, cuando el director oriundo de Tennessee estaba en la gira promocional de su anterior filme, The Hateful Eight (2015), manifestó que le gustaría marcharse de la dirección cinematográfica cuando aún fuera querido y sus películas alabadas. También manifestó que querría que su última cinta se relacionara con la primera.

“Si Once Upon a Time in Hollywood realmente es bien recibida, quizás no llegue ni a diez películas. ¡Quizás pare ahora mismo! Ya veremos”, finalizó el cineasta.

El estreno de Once Upon a Time in Hollywood está a punto de suceder, será el próximo 26 de julio cuando arribe a cines de todo el mundo. Todo indica que tendrá una gran recaudación y valoraciones positivas por parte de la crítica especializada.