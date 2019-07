Rami Malek revela que condicionó su participación en 'Bond 25'

Diversos contratiempos han rodeado a la próxima película de James Bond, sin embargo, la producción se encargó de contratar a un excelente actor para interpretar a su principal antagonista, tal como es costumbre en este tipo de producciones.

Durante mucho tiempo, se estuvo especulando que Rami Malek interpretaría al villano de Bond 25 (2020), sin embargo, estos rumores surgieron en plena temporada de premiación, por lo que su confirmación surgió en meses posteriores.

Aunque esta pudo haber sido una de las razones por la demora del fichaje de Malek, el actor que ganó el Premio Oscar a Mejor Actor en la más reciente de sus entregas aseguró en entrevista que puso condiciones a la producción para que aceptara participar en el proyecto.

“Es un gran personaje y estoy muy emocionado. Pero hubo una cosa que hablé con Cary Fukunaga. Le dije: No podemos identificarlo con ningún acto terrorista que refleje una ideología o una religión. Si ese es el caso, puedes dejar de contar conmigo si me has elegido por eso. Pero claramente esa no era su visión. Así que es un terrorista muy diferente”, mencionó Rami Malek en entrevista.