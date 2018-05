Margot Robbie sí será Sharon Tate en lo nuevo de Tarantino

sábado, 12 de mayo de 2018, Miguel Angel Carral

Tras meses de especulación, la actriz australiana Margot Robbie firmó para estar en la nueva cinta de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, en donde interpretará a la también actriz Sharon Tate.

Cabe recordar que lo nuevo de Tarantino estará centrada en el año 1969 en Hollywood, año en que Tate fue asesinada con ocho meses de embarazo por Charles Manson y su "familia", un tema que se tratará, pero no será lo central.