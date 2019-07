PRI va por la cabeza de 4 traidores

La dirigencia estatal del PRI en Puebla ya formalizó la solicitud de expulsión en contra de cuatro militantes, porque le dieron la espalda al partido en los pasados procesos electorales.

El abogado del Revolucionario Institucional Mario Conde y el dirigente estatal Lorenzo Rivera Sosa, dieron a conocer los nombres de estas personas a quien acusaron de traidores, motivo por el cual procedieron de manera interna.

Se trata del ex diputado y actual líder de la CTM Leobardo Soto Martínez, de la ex diputada local y ex dirigente estatal de la CNC Maritza Marín Marcelo, de la ex delegada del Trabajo Vanessa Barahona de la Rosa y del ex diputado local Francisco Jiménez.

Aunque señalaron que están integrando la carpeta de otros 36 militantes, entre ellos la del ex candidato a la gubernatura de Puebla en 2010 Javier López Zavala, por lo que una vez que concluya el proceso, presentarán la solicitud en el Comité Ejecutivo Nacional.

Los dos priistas se reservaron a decir los nombres de los otros militantes que habrían apoyado en la pasada campaña al hoy gobernador electo Miguel Barbosa Huerta.