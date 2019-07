Urzúa no se adaptó a la Cuarta Transformación: Ricardo Monreal El senador Ricardo Monreal aseguró que el ex titular de la SHCP, Carlos Urzúa, no se supo adaptar a la Cuarta Transformación.

Foto: El Sol de México El coordinador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, expresó su punto de vista sobre la renuncia de Carlos Urzúa Macías a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “No vale la pena hacer leña del árbol caído. Se ha ido Carlos Urzúa, que le vaya bien. Nosotros tenemos que continuar en el cambio de régimen y en la transformación de la vida pública del país”. Al igual que la bancada morenista en la Cámara Alta, Monreal respaldó la designación de Arturo Herrera como nuevo titular de la SHCP. En este sentido, para el también presidente de la Jucopo, Carlos Urzúa no se adaptó a la Cuarta Transformación y mantenía una visión neoliberal en el manejo de las finanzas públicas. “No voy a hablar mal de él, simplemente me parece que es tardía y es inoportuna la renuncia que por fortuna resolvió de manera inmediata el Ejecutivo Federal para evitar una crisis económica momentánea”, dijo Monreal Ávila. Por otro lado, legisladores de oposición hicieron un llamado al gobierno federal para emprender acciones que den certidumbre a la economía mexicana, y estabilicen el mercado cambiario, la bolsa de valores y la inversión extranjera. “Sumamente preocupante (la renuncia) porque la Secretaría de Hacienda como institución y este secretario de Hacienda en particular, Carlos Urzúa fungían como el ancla del Ejecutivo Federal en relación a la macroeconomía del país, esta macroeconomía que hasta el momento se ha mantenido estable, junto con el respeto a una institución autónoma del Banco de México, daba certidumbre”, comentó la diputada del PRI, Dulce María Sauri.