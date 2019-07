William Tesillo supera su terrible falla con el León

El defensa colombiano, William Tesillo, ya está entrenando con León tras haber vivido una intensa Copa América, la cual terminó para su equipo tras haber errado un penal decisivo en los Cuartos de Final ante Chile.

La buena temporada del jugador con el conjunto de La Fiera le valió ser considerado para el torneo regional, sin embargo, la mala fortuna quiso poner a prueba su temple al convertirlo en el “villano” del encuentro frente a los chilenos. Incluso, algunos hinchas llegaron a amenazarlo de muerte.

En entrevista para Marca Claro, Tesillo dijo que está enfocado en el proyecto deportivo de León después de lo sucedido en Copa América, una experiencia que difícilmente olvidará en su carrera.

“Contento de estar acá nuevamente. Duré cinco días que me dieron de descanso y ahora incorporarme a hacer las cosas de la mejor manera. Yo creo que en lo físico en cinco días no se pierde tanto, es de más adaptación, creo que estoy bien, son cinco días que hay que recuperar en la parte física y ya poder estar con el grupo”, apuntó.

El defensa de los Panzas Verdes reconoció que fueron días difíciles los que siguieron a ese “penal maldito” que le costó la eliminación a Colombia, pero ahora ya se encuentra más tranquilo con su familia.

“Mi familia al principio estaba un poco preocupada, ahorita ya más tranquilos, obviamente estamos acá. En Colombia también muchos me han apoyado, mucha gente me ha escrito, manifestando su agradecimiento también. Sé que un penal no te define como el jugador que eres o no, lastimosamente erré, pero uno entrena para dar lo mejor, salí tranquilo por eso, aparte mi familia también lo está, y ya enfocado en lo que es ahorita León”, precisó.