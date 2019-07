AMLO nombra a Arturo Herrera nuevo secretario de Hacienda

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, compartió este martes un video en su cuenta de Facebook para aceptar la renuncia de Carlos Urzúa como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero también para dar a conocer quién será el nuevo encargado de dicha cartera.

En la grabación, López Obrador aseguró que el Gobierno Federal defiende el firme compromiso de poner fin a la política económica neoliberal que ha causado tanto rezago en el país.

“Nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años. Es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas, y es cambio de verdad, transformación, no simulación”, dijo el mandatario.