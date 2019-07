Carlos Urzúa renuncia a la Secretaría de Hacienda

Carlos Urzúa presentó este martes su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), una decisión que causó gran sorpresa en el escenario político por tratarse de uno de los hombres con mayor protagonismo dentro del Gabinete Federal.

El político publicó una carta en sus redes sociales donde dio a conocer su decisión de abandonar el cargo, pero también agradeció la oportunidad al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de servir a México durante el arranque de su administración.

“Estimado Presidente López Obrador: No sin antes manifestarle mi profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de servir a México durante este primer año de su administración, me permito comunicarle que he decidido renunciar a partir de esta fecha a mi cargo de Secretario de Hacienda y Crédito Público”, señaló.