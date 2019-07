Trump llama 'estúpido e imbécil' al embajador británico en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estalló este martes contra el embajador de Reino Unido en Washington, Kim Darroch, después de que se filtraran documentos donde el diplomático atiza con fuerza al gobierno del magnate republicano.

En los textos, Darroch llegó a asegurar que para establecer contacto con Trump era necesario presentar algunos argumentos simples y rudos; asimismo, calificó a la administración estadounidense como disfuncional e inepta, una serie de comentarios que hicieron enfurecer al Jefe de Estado.

Por ello, el mandatario estadounidense decidió criticarlo a través de sus redes sociales, calificándolo como un “imbécil” que debería estar hablando de los fracasos del gobierno de su propio país.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de julio de 2019