'Yo pacté mi entrega', confiesa Javier Duarte

El exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, reveló que él mismo pactó su entrega con las autoridades federales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero puso como condición que dejaran en paz a sus familiares.

El exmandatario estatal rechazó que haya sido una detención, tal como fue presentado por la administración federal en su momento. Señaló que su presunta “captura” fue resultado de una negociación e intercambio de condiciones, hasta que se acordó que su familia no sería molestada por las imputaciones en su contra.

“Por supuesto que pacté mi entrega. No me detuvieron, yo me entregué a cambio de que dejaran a mi familia”, reveló durante una conversación que tuvo con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.