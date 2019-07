QUÉPASA: Usuarios comparten 'fan arts' de Halle Bailey como 'La sirenita'

El rey león está a la vuelta de la esquina, pero los fans de Disney siguen hablando de la decisión de los estudios de elegir a Halle Bailey como la protagonista del live-action de La sirenita. Para muchos se trata de un error mayúsculo, mientras que otros han asegurado que no es una mala idea querer darle otro enfoque.

Disney está trabajando en remake con actores de carne y hueso sobre una de las historias más emblemáticas de su mágico universo, en la cual se narra el encuentro de dos mundos con una historia romántica que involucra a la princesa Ariel y al príncipe Eric.

Si bien algunos consideraron que Halle Bailey no posee un aspecto similar al de Ariel, otros se han hecho a la idea de que habrá algunos ajustes a la historia original e, incluso, han comenzado a crear fan arts sobre cómo luciría Bailey en el papel.

A través de Twitter, empezaron a circular las imágenes que lucen espectaculares y que podrían darnos una idea de cuál será el aspecto de la princesa de los mares.

