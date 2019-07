Disney comparte un nuevo tráiler de 'Maléfica: Dueña del Mal'

Esta semana ha estado llena de confirmaciones por parte de Disney con respecto a las sus futuras producciones cinematográficas. Tras un breve adelanto de la adaptación fílmica de Mulán (2020) y los fichajes confirmados para La Sirenita (2020), las novedades de la casa productora continuaron.

El estudio del ratón presentó un tráiler de Maléfica: Dueña del Mal (2019), este es el primer avance extendido sobre la secuela inspirada en la antagonista del clásico animado La Bella Durmiente (1959) interpretada por Angelina Jolie.

El tráiler con una duración superior a los dos minutos presenta algunos fragmentos sobre la trama Maléfica: Dueña del Mal, así como secuencias inéditas y algunas sorpresas. Al mismo tiempo, el filme dirigido por Joachim Rønning eleva las expectativas sobre esta producción que con su primer avance se muestra atractivo para los que no se convencieron del todo con la entrega predecesora.

El argumento principal de esta secuela de Maléfica se manifiesta detalladamente en el tráiler, al parecer todo girará en torno de la próxima boda a efectuarse entre la princesa Aurora, interpretada nuevamente por Elle Fanning, y el príncipe Phillip. Una unión que el personaje de Angelina Jolie no aprueba.

Check out this brand-new poster for Disney’s #Maleficent: Mistress of Evil. See the film in theaters October 18! pic.twitter.com/hVoeaNAVMf — Maleficent: Mistress of Evil (@Maleficent) 16 de mayo de 2019